الرياض 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسسجلت إحصاءات وزارة التعليم دخول مليوني طالب وطالبة للتقويمات التي أجرتها المنصات التفاعلية في المرحلة النهائية للتعليم عن بُعد، وأكثر من مليون طالب وطالبة في مدارس التعليم الأهلي والعالمي، خلال فترة تعليق الدراسة حضورياً، مع استمرار عمليات التقويم عن بُعد إلى نهاية العام الدراسي في 1441/9/21هـ.وأكدت الوزارة استمرار عمليات التقويم -لمن يرغب- مع بداية العام الدراسي القادم 1442هـ في المهارات الرئيسة لكل مادة دراسية، لمعرفة مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، ولتنفيذ المعالجات التعليمية اللازمة، مع احتساب النتيجة الأفضل لهم.وأشارت الإحصاءات إلى دخول حوالي مليوني طالب وطالبة على منصات التعليم عن بُعد (منظومة التعليم الموحدة وبوابة المستقبل)؛ لإنجاز جميع التقويمات المطلوبة عن بُعد وفق خيارات متعددة، وأكثر من 290 ألف معلّم ومعلمة سجلوا دخولهم على تلك المنصات لإجراء عمليات التقويم، كذلك دخول 11 ألف مشرف ومشرفة لمتابعة عمليات تقويم الطلاب والطالبات، وتسجيل دخول أكثر من 20 ألف قائد مدرسة لمتابعة عمليات التقويم، واستكمال رصد الدرجات عبر نظام نور.ويأتي ضمن مؤشرات أدوات تفعيل التعليم عن بُعد للتعليم العام التي تم رصدها منذ الإعلان عن تعليق الدراسة في المملكة؛ إجراء ما يزيد على 826 ألف اختبار لجميع مراحل التعليم، وتجهيز 493 ألف فصل افتراضي تُدار وفق خطة زمنية واضحة لتنفيذ ثلاث مراحل شملت: (إتمام المنهج الدراسي، مراجعة المنهج الدراسي، تقويم أداء الطلاب)، حيث تخلل ذلك تنفيذ ما يزيد على 2.2 مليون واجب إلكتروني، ومشاركة أكثر من مليوني محتوى إلكتروني، من خلال الجهود الكبيرة التي بذلها المعلمون والمعلمات في التفاعل مع طلابهم وطالبتهم.وفي ذات السياق أشارت آخر الإحصاءات المرتبطة باستخدامات المنصات التعليمية من قبل طلاب وطالبات مدارس التعليم الأهلي والعالمي إلى دخول أكثر من مليون مستخدم، من خلال عدة منصات، من بينها منظومة التعليم الموحدة و"كلاسيرا".وتتابع وزارة التعليم رفع النتائج لجميع مراحل التعليم على نظام نور وفق المواعيد المحددة لكل مرحلة، حيث ينهي طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية العام الدراسي في 1441/9/14هـ، والمرحلتين المتوسطة والثانوية في 1441/9/21هـ.وتتيح وزارة التعليم خلال فترة الصيف "فصول التقوية" لجميع المراحل والصفوف والمواد اختيارياً؛ عبر خيارات التعليم عن بُعد؛ للرفع من نواتج التعلّم.// انتهى //03:16ت م0264