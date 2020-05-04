الشقيق 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واساُختتمت اليوم، مسابقة القرآن الكريم الرمضانية التي نظمتها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب "عن بُعد" ضمن برامجها خلال شهر رمضان المبارك.وأوضح ‏رئيس الجمعية خالد بن عبدالعزيز هيجان, أن المسابقة الرمضانية شهدت مشاركة أكثر من 80 متسابقًا، وتضمنت إرسال مقاطع صوتية أو مقاطع فيديو ، وتم تشكيل لجنة قامت بتقييم المشاركات وتجميع الدرجات وإعلان النتائج في فروع المسابقة الثلاثة الجودة والتميز والأشبال.وبين أن البرامج الرمضانية بالجمعية تستمر طيلة شهر رمضان المبارك وتشمل دورة مكثفة في مراجعة حفظ القرآن الكريم ، ودورة في تصحيح التلاوة .// انتهى //03:49ت م0265