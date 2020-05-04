بريدة 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم برنامج " الصيام جنة " في الأسواق والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية والأماكن العامة وذلك على مستوى المنطقة.وتضمن البرنامج عرض إصدارات الرئاسة العامة من بطاقات توعوية ووسائل توجيهية عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات الثابتة في الأسواق والمجمعات الصحية والتجارية، ضمن الأعمال التوعوية والوقائية للتذكير بفضل الصيام وآدابه ، الذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك .يذكر أن البرامج يحظى بمتابعة مباشرة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الشيخ صالح بن علي العميرة، وتوجيه ودعم من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند، للارتقاء بمخرجات الرئاسة العامة في المجال التوعوي .// انتهى //04:28ت م0266