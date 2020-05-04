بكين 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة اليوم الاثنين إن الصين سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس، صعودا من حالتين في اليوم السابق.وأضافت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج. وسجلت اللجنة أيضا 13 حالة دون ظهور أعراض بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق.وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82880 ولم تسجل البلاد أي حالات وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات عند 4633 حالة.// انتهى //06:39ت م0004