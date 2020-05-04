أبيدجان 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأعلنت الرئاسة الإيفوارية، أن رئيس الوزراء أمادو جون كوليبالي- مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر القادم، نقل إلى فرنسا لإجراء فحوص طبية.وأوضح بيان مقتضب صادر عن الرئاسة الإيفوارية، أن وزير الدفاع حامد باكايوكو - الذي تعافى من كورونا الشهر الماضي-، سيتولى مهام رئيس الوزراء، مؤقتًا في غياب جون كوليبالي.ولم يقدم البيان أي تفاصيل إضافية حول الوضع الصحي لجون كوليبالي الذي خضع للعزل الذاتي في أواخر مارس الماضي، بسبب الاشتباه بتعرضه لفيروس كورونا، لكن لم تتأكد إصابته.واختار الرئيس الايفواري حسن واتارا جون كوليبالي (61 عاما) في مارس الماضي، مرشحًا للحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية القادمة، بعد أن اعلن عدم ترشحه لولاية ثالثة.وسجلت كوت ديفوار أكثر من 1300 حالة إصابة و 15 وفاة بفيروس كورونا.// انتهى //06:40ت م0007