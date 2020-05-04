طرابلس 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ،على إجتماع رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشيني، حيث تركز الاجتماع حول عملية إيريني البحرية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، أكد معتيق أن العملية غير كافية ولم يتم التشاور حولها مع حكومة الوفاق، لافتًا إلى أنها أغفلت مراقبة الجو والبحر والحدود البرية الشرقية لليبيا.وأشارت الصحف إلى دعوة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أطراف النزاع في ليبيا إلى الالتزام بالهدنة في شهر رمضان، مطالبة بالإلتزان بالهدنة الإنسانية، محملة الأطراف التي رفضت الموافقة على الهدنة مسؤولية المعاناة الإنسانية والخسائر في الأرواح والممتلكات التي يتعرض لها المدنيون .وواصلت الصحف إهتمامها بالأوضاع العسكرية، موضحة تصاعد حدة الإشتباكات بين قوات الجيش وقوات الوفاق فى محورى طريق المطارومشروع الهضبة، مشيرة إلى إصابة مواطنون بجراح جراء سقوط قذيفة عشوائية في طريق المطار جنوب طرابلس،مبينة سقوط طائرة مسيرة تركية فى محور طريق المطار.وتناولت الصحف بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو آخر تطورات الأوضاع في ليبيا خلال اتصال هاتفي، كما تبادلا الوزيران الرؤى حول آخر تطورات الأحداث في ليبيا، وسُبل التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة،لـ«تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو استعادة الأمن والاستقرار.وعرجت على تصريحات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز،ودعوتها السلطات الليبية وجميع أطراف النزاع إلى حماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، وضمان حقهم في حرية الرأي والتعبير، بما يشمل الحق في البحث عن المعلومة وتلقيها ونقلها إلى العامة.مضيفة الصحفيون هم صوت من لا صوت لهم ولا ينبغي إسكاتهم.// انتهى //09:06ت م0010