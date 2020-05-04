القاهرة 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستمرار العمل في المشروعات القومية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية ، مع الالتزام بتطبيق أعلى درجات الوقاية وتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بالمواقع للحفاظ على سلامتهم.وأبرزت قيام القوات المسلحة المصرية بتنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية خلال الفترة الماضية لملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء ، أسفرت عن مقتل 126 مسلحا عثر بحوزتهم على أسلحة متنوعة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.وأشارت الى تسجيل وزارة الصحة أمس 272 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد و14 حالة وفاة، وخروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون.وسلطت صحف القاهرة الضوء على تصريحات المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري أن واشنطن تدعم الغارات الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا لافتا إلى ضرورة خروج كل القوات الأجنبية من سوريا.وتحدثت عن مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدما بدأت المحكمة العليا بإسرائيل أمس جلسة تستمر يومين لتحديد ما إذا كان سيسمح لـ"نتنياهو" المتهم بالفساد، بتشكيل حكومة جديدة.وأخبرت عن مقتل 26 مسلحا سوريا في ليبيا ونشر الجيش الليبي اعترافات جديدة لمسلحين سوريين كشفت التمويل التركي الذي يتلقونه، وطرق تهريبهم من سوريا إلى ليبيا ، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين .وأشارت الصحف المصرية إلى أن دول العالم واصلت البحث عن استراتيجيات الخروج من إجراءات العزل التى فرضتها على مواطنيها وعلى حدودها من أجل مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" مشيرة إلى مطالبة ألمانيا بفتح الحدود الأوروبية.//انتهى//09:09ت م0011