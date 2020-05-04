الخرطوم 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تعهد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك بالعمل على تقدم الصحافة السودانية ورعاية حرية التعبير في السودان.وأخبرت عن شن قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس ، حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عدد من الشبان.وعرجت الصحف على تجدد الاشتباكات المسلحة بين الجيش الليبي وميليشيات حكومة الوفاق في عدد من محاور القتال في طرابلس، بعد استهداف المدفعية الثقيلة لقوات الوفاق تمركزات القوات المسلحة.ولفتت الانتباه إلى إطلاق القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية واسعة في ثلاث محافظات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.وسلطت صحف السودان الضوء على نجاح الجيش المصري في القضاء على 126 مسلحًا أثناء مداهمات وعمليات نوعية في سيناء.// انتهى //10:29ت م0023