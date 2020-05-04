بيروت 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بإعلان كتلة تيار المستقبل النيابية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق سعد الحريري رفضها المشاركة في اللقاء الذي دعا إليه الرئيس اللبناني ميشال عون لمناقشة الخطة المالية مما ينذر بتصعيد سياسي كبير.وتطرقت إلى إعلان السلطات العراقية أمس مقتل 3 من عناصر الشرطة ومدني جراء إطلاق مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي النار على مركز للشرطة في محافظة ديالى شمال العاصمة العراقية.وتحدثت صحف الاثنين عن إعلان الجيش المصري أمس مقتل 123 إرهابيًا في عمليات شملت وسط وشمال سيناء.وأخبرت عن إعلان سيول أن القوات الكورية الشمالية أطلقت أمس عيارات نارية عدة باتجاه الجنوب في المنطقة المنزوعة السلاح ما دفع القوات الكورية الجنوبية إلى الرد.ولفتت الانتباه إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أمس وجود أدلة هائلة على أن مصدر فيروس كورونا المستجد هو مختبر في مدينة ووهان الصينية.وأوردت تحذير منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف في بيان أمس من ان نحو 10 ملايين طفل في منطقة الشرق الأوسط باتوا معرضين لخطر عدم الحصول على لقاحات بسبب اهتمام العاملين في مجال الصحة بمكافحة فيروس كورونا.// انتهى //10:39ت م0024