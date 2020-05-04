المدينة المنورة 11 رمضان 1441هـ الموافق 4 مايو 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - لهذا اليوم , تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة, وشبه انعدام في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع.وبينت أن الحالة تستمر من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً.// انتهى //10:53ت م0025