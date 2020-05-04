الطائف 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واستواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة الطائف تنفيذ الحملة الميدانية للفرز البصري والتوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مستهدفة مقرات سكن القاطنين الوافدين في عددٍ من أحياء المحافظة.وتم خلال الجولات الميدانية التي نفذتها الفرق الطبية والصحية بصحة الطائف الليلة الماضية، واستهدفت حي السحيلي، قياس درجات الحرارة للقاطنين ، والتحقق من عدم وجود أعراض فيروس كورونا عليهم، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها.وتهدف الحملة الميدانية التي تنفذها صحة الطائف إلى الحد من انتشار العدوى، وتوعية المجتمع وتثقيفهم بأهم الإجراءات الاحترازية الوقائية، إضافة إلى الفحص النشط للأحياء السكنية والتأكد من سلامتها، وإجراء عمليات الفرز لبصري للقاطنين الوافدين في مقرات سكنهم، والتوعية بأهمية النظافة الشخصية والطريقة الصحيحة لغسل اليدين، والتوعية بأهمية التباعد بين الأشخاص وتجنب الأماكن المزدحمة.// انتهى //10:56ت م0026