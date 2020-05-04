تبوك 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك غداً، محاضرة بعنوان " مكانة القصص في القرآن الكريم " ، وذلك عبر البث المباشر.وتأتي المحاضرة التي تُقام في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً, ضمن محاضرات الأسبوع الثاني لبرنامج " شهر الخير"، الذي تنفذه الجمعية خلال شهر رمضان المبارك, لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم .// انتهى //11:27ت م0032