ثقافي / "مكانة القصص في القرآن الكريم " محاضرة عن بُعْد بجمعية الدعوة بتبوك غداً
الاثنين 1441/9/11 هـ الموافق 2020/05/04 م واس
تبوك 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واس
تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك غداً، محاضرة بعنوان " مكانة القصص في القرآن الكريم " ، وذلك عبر البث المباشر.
وتأتي المحاضرة التي تُقام في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً, ضمن محاضرات الأسبوع الثاني لبرنامج " شهر الخير"، الذي تنفذه الجمعية خلال شهر رمضان المبارك, لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم .
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11:27ت م
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