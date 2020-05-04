الكويت 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسسجّلت الكويت اليوم 171 حالة شفاء لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع مجموع الحالات التي تعافت إلى 1947 حالة.وأكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل المتعافين إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.// انتهى //11:34ت م0033