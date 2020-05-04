لاهور 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لليوم العاشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19", حيث جرى توزيع 1,606 سلال غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 9,636 فرداً في مناطق لاهور، ومظفر جر، و باك باتان، وتوبا تيك سنق، وراجنبور، بإقليم البنجاب.وجرى توزيع 700 سلة غذائية في منطقة لاهور، استفاد منها 4,200 فرد، و 200 سلة غذائية في منطقة مظفر جر، استفاد منها 1,200فرد، و216 سلة غذائية في منطقة توبا تيك سنق، استفاد منها 1,296 فرداً، و200 سلة غذائية في منطقة باك باتان، استفاد منها 1,200 فرد، و 290 سلة غذائية في منطقة راجنبور، استفاد منها 1,740 فردًا.ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى//12:57ت م0058