عرعر 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال شهر ونصف تقريباً 9031 جولة رقابية للصحة العامة، و 165 جولة مشتركة من الجهات ذات العلاقة، و 5868 موقعاً للتطهير والتعقيم، ضمن الجهود المبذولة للحد انتشار فيروس كورونا المستجد .وأكدت أمانة منطقة الحدود الشمالية عملها المتواصل في تنفذ العديد من الجولات الرقابية على جميع المحلات والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة، عبر فرق رقابية متخصصة ومزودة بكافة وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية, لافتةً إلى وضع خطط وتدابير احترازية من شأنها أن تعمل على الحد من انتشار هذا الفيروس، وذلك بتكثيف الجولات على كافة المحلات والمنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المعنية عامة .// انتهى //13:03ت م0061