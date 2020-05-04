المدينة المنورة 11 رمضان 1441هـ الموافق 04 مايو 2020م واستنظم أمانة المدينة المنورة الجمعة المقبلة عن بعد فعاليات "تحدّي الإبداع البلدي" ، بهدف الوصول لحلول إبداعية للمشكلات التي برزت مع جائحة فايروس كورونا في مجال الخدمات البلدية في المنطقة ،بمشاركة عدد من المتخصصين ورواد الأعمال من مختلف مناطق المملكة.وتشمل الفعاليات ورش عمل ، وجلسات إرشادية متخصصة في مجال الابتكار وتطوير الأعمال ، إلى جانب تقديم عروض مرئية تحفز على الابتكار في المجتمع والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .// انتهى //13:04ت م0063