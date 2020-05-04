عام / أمانة المدينة المنورة تنظّم فعاليات "تحدّي الإبداع البلدي" الجمعة المقبل
الاثنين 1441/9/11 هـ الموافق 2020/05/04 م واس
المدينة المنورة 11 رمضان 1441هـ الموافق 04 مايو 2020م واس
تنظم أمانة المدينة المنورة الجمعة المقبلة عن بعد فعاليات "تحدّي الإبداع البلدي" ، بهدف الوصول لحلول إبداعية للمشكلات التي برزت مع جائحة فايروس كورونا في مجال الخدمات البلدية في المنطقة ،بمشاركة عدد من المتخصصين ورواد الأعمال من مختلف مناطق المملكة.
وتشمل الفعاليات ورش عمل ، وجلسات إرشادية متخصصة في مجال الابتكار وتطوير الأعمال ، إلى جانب تقديم عروض مرئية تحفز على الابتكار في المجتمع والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .
// انتهى //
13:04ت م
0063