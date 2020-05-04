الرياض 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن استمرارها في العمل على دراسة آليات الدعم المتاحة، لتمكين القطاع الخاص من مواجهة التأثيرات الاقتصادية السلبية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.وأشارت هيئة المواصفات إلى أنها أطلقت منذ بداية الأزمة خمس مبادرات، تمثلت في تمديد صلاحية جميع شهادات المطابقة المسجلة في منصة سابر الإلكترونية، والتي تنتهي صلاحيتها في شهر مارس أو أبريل أو مايو 2020 لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الشهادة، موضحة أن تلك المبادرة تستهدف دعم القطاع الصناعي والتجاري عبر تقليل تكاليف إصدار شهادات المطابقة وتسريع عملية فسح المنتجات المستوردة كما شملت مبادرات هيئة المواصفات للتخفيف من آثار كورونا، مبادرة قبول تقارير اختبارات السلع الصادرة من المختبرات المعتمدة في بلد التصدير إلى ثلاث سنوات سابقة دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة. مؤكدة أن هذه المبادرة تشمل جميع منشآت القطاع التجاري والصناعي وتستهدف تذليل الصعوبات أمام الموردين نتيجة لعدم تمكنهم من الحصول على تقارير اختبارات جديدة وفق الظروف العالمية الحالية.كما تضمنت مبادرات هيئة المواصفات موافقة مجلس إدارة الهيئة على خفض تكاليف شهادة مطابقة الإرسالية بمعدل 30% لتصبح (350) ريال بدلاً من (500) ريال، وذلك لتخفيف التكاليف الاقتصادية على شركات القطاع الخاص، وتقديم تسهيلات جديدة تساعدهم على استمرارية أعمالهم. موضحة أن تلك المبادرة تشمل جميع منشآت القطاع التجاري والصناعي، وتحصل جميع المنشآت على مقدار الخصم مباشرة عند التقدم للحصول على شهادة مطابقة الإرسالية.وفي نفس الإطار قامت هيئة المواصفات بتأجيل زيارات خطوط الإنتاج للمنتجات المفروض عليها ذلك، وإصدار شهادات المطابقة بدون هذا الشرط، وذلك لتخفيف الإجراءات الحكومية الخاصة بإصدار شهادات المطابقة تماشياً مع الأوضاع العالمية، حيث يتم إصدار شهادات المطابقة من الهيئة دون الانتظار لعمل زيارات لخطوط الإنتاج.واشتملت مبادرات هيئة المواصفات أيضاً تنفيذ التدقيق عن بعد للمنتجات المفروض عليها علامة الجودة، لتمكين المنشآت الصناعية والتجارية من الحصول على علامة الجودة للمنتجات التي تم الإلزام بالحصول على العلامة دون الحاجة للقيام بإجراءات التدقيق في تلك المنشآت.ونوّهت هيئة المواصفات إلى أنه بإمكان منشآت القطاع الصناعي والتجاري الاستفادة من تلك المبادرات بمجرد الدخول على منصة سابر الالكترونية وطلب الخدمة، أو الدخول على الموقع الالكتروني للهيئة، ولمعرفة المزيد من المبادرات التي قدمتها الجهات الحكومية وآلية الاستفادة منها يمكن زيارة الرابط التالي: https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspxوأكدت هيئة المواصفات أنها مستمرة في تقديم خدماتها للمستفيدين عن بعد، ودعت للتواصل معها عبر البريد الالكتروني لمركز خدمة المستفيدين: info@saso.gov.sa أو الاتصال على الرقم الموحد 920009085.// انتهى //13:04ت م0064