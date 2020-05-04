أملج 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسبدأت بلدية محافظة أملج ممثلة بقسم صحة البيئة مساء أمس ، بالتواجد في النقاط الأمنية لفحص سيارات خدمة التوصيل المنزلي خلال أمر منع التجول ، للتأكد من تطبيقهم لائحة الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة التوصيل المنزلي التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً في ظلّ ظروف انتشار فيروس كورونا .وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس غازي محمد العتيبي أن ذلك يأتي تفاعلاً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد والحرص على صحة وسلامة المستهلك .وأضاف العتيبي أن لائحة الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة التوصيل المنزلي تضمّ عدة اشتراطات منها اشتراطات عامة و اشتراطات وسائل النقل المستخدمة في التوصيل واشتراطات لمندوبي التوصيل واشتراطات مطلوبة من المنشأة الغذائية واشتراطات التسليم للمستهلك ومنها منع المصافحةوتسليم الطلبات على بُعد مترين وأن لا يَقبل العميلُ الطلب في حالة عدم وجود اللاصق أو ظهر أنه مفتوح بالإضافة إلى منع التعامل النقدي والاعتماد على الطرق الإلكترونية في السداد وتوضيح ذلك للعملاء قبل إتمام الطلب، وتخلّص المستهلك من كيس التغليف بطريقة صحية وآمنةمباشرة ، مطالباً الجميع بالإبلاغ فوراً عند وجود ملاحظات من خلال الاتصال برقم البلاغات 940 أو رقم واتس آب البلدية 0554020155 وحساب البلدية بتويتر .// انتهى //13:08ت م0066