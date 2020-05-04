مأرب 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 1,981 سلة غذائية رمضانية تزن 147 طنًا، للنازحين من الجوف إلى مأرب، استفاد منها 827 أسرة، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك للأسر الأكثر احتياجًا في اليمن.// انتهى //13:08ت م0067