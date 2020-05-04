الرياض 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسيعقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مساء الأربعاء القادم، ورشة عمل افتراضية عن بُعد، لمناقشة "تحديد أولويات الاحتياجات التدريبية للقطاع الخاص في ظل جائحة كورونا"، بمشاركة عدد من ملاك منشآت القطاع الخاص ومسؤولي الموارد البشرية.وتأتي الورشة، في إطار حرص الصندوق على مواصلة تمكين وتدريب الكوادر الوطنية واستمرارها في أعمالها بالقطاع الخاص، وكذلك دعم منشآت القطاع وضمان استقرارها وتنمية أدائها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا (COVID-19).وتسعى ورشة العمل التي ستعقد افتراضياً مساء الأربعاء عند الساعة 10 مساءً ولمدة ساعتين، إلى مناقشة ومعرفة الاحتياجات التدريبية للمنشآت في ظل الوضع الراهن، بهدف تصميم وتطوير البرامج التدريبية المقدمة من الصندوق لتلبية الاحتياجات التدريبية للمنشآت.وتناقش الورشة عدداً من المحاور منها : برامج الصندوق التدريبية الداعمة للقطاع الخاص، وأساليب وأنماط التدريب الأكثر ملائمة للقطاع الخاص في ظل الجائحة وما بعدها، وكذلك المهارات العامة والمهنية للقطاع الخاص في ظل الجائحة وما بعدها.// انتهى //13:09ت م0069