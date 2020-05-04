مأرب 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إيوائية للمتضررين من السيول في محافظة مأرب، اشتملت على توزيع 200 خيمة و800 بطانية، و400 بساط، استفاد منها 1,200 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الانسانية.ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع مواد غذائية وإيوائية على النازحين والمتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدها عدد من المحافظات اليمنية.// انتهى //13:22ت م0074