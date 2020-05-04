الكويت 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على تراجع مؤشر السوق العام بمقدار 15ر55 نقطة، ما نسبته 13ر1 في المئة، ليصل عند مستوى 3ر4830 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 8ر95 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 9ر24 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 6361 صفقة.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 82ر0 في المئة، ما يعادل 3ر34 نقطة، ليغلق عند مستوى 7ر4138 نقطة، من خلال تداول 01ر29 مليون سهم، تمت عبر 1729 صفقة، بقيمة إجمالية 4ر2 مليون دينار.ونزل مؤشر السوق الأول بمقدار 5ر65 نقطة أو 25ر1 في المئة، للينهي تداولاته عند مستوى 4ر5182 نقطة، من خلال تداول 8ر66 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 5ر22 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 4632 صفقة.وهبط مؤشر (رئيسي 50) بنسبة 50ر1 في المئة، ما يعادل 7ر61 نقطة، ليصل عند مستوى 9ر4039 نقطة، بتداول 16ر22 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 8ر1 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1329 صفقة.// انتهى //13:43ت م0076