الجزائر 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على قرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون زيادة الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دينار جزائري، وإعفاء أصحاب المداخيل الشهرية التي تساوي أو تقل عن 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل الإجمالي ابتداءً من الأول يونيو المقبل.وأشارت الى اعتماد الحكومة قرارا بخفض نفقاتها التسييرية بنسبة 50 في المئة وذلك للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية بسبب انهيار أسعار النفط ووباء فيروس كورونا.وتحدثت صحف الاثنين عن عودة 11 محافظة بإجراءات الإغلاق الشامل للأنشطة التجارية بعد أسبوع من رفعها، بسبب تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها، مشيرة إلى 4474 إصابة مؤكدة و463 وفاة و1936 حالة شفاء في البلاد.وفي الشأن العربي، تطرقت إلى إعلان قيادة الجيش المصري مصرع 126 إرهابيًا في عمليات عسكرية نوعية ضد معاقل المجموعات الإرهابية في شبه جزرة سيناء.// انتهى //13:53ت م0078