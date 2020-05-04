أبها 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٩ مساءً - بمشيئة الله - ، وتشمل مدينة أبها وضواحيها ، ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة والبرك و الحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وطريب ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير.// انتهى //13:55ت م0080