بيروت 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واستسلمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، من مؤسسة التعاون الدولية، تجهيزات طبية لغرف عزل المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الهمشري قرب مدينة صيدا جنوب لبنان.وقالت المؤسسة، في بيان لها اليوم، إنها وقعت اتفاقية مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تنص على تزويده بجهازين متخصصين لتنقية الهواء المستخدمة في المستشفيات في غرف العزل المصابين بفيروس كورونا.من جهتها، أشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها اليوم، إلى أنه سيتم تركيب الجهازين في مستشفى الهمشري التابع الجمعية، ما سيعزز من جهوزية المستشفى للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا.// انتهى //14:30ت م0083