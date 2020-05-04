المدينة المنورة 11 رمضان 1441هـ الموافق 04 مايو 2020م واسأعلنت جامعة طيبة عن توفير فرص تعليمية وتطويرية لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين عبر منصة edx العالمية المتخصصة في التعليم الإلكتروني.وأكد معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني حرص الجامعة على استفادة منسوبيها أثناء الأزمة الحالية التي يمرّ بها العالم أجمع في مواجهة فايروس كورونا المستجد (covid-19), مبيناً أن الجامعة قدمت عدة مبادرات لمنسوبيها وشرائح المجتمع كافة وأنها مستعدة دائماً لمشاركة منسوبيها وكوادرها وجميع إمكانياتها لخدمة المجتمع.وأفاد أن الجامعة مكّنت منسوبيها من الاستفادة من منصة " edx " لتوفير 5000 آلاف فرصة تعليمية وتطويرية لمنسوبي الجامعة, داعياً منسوبي الجامعة إلى الاستفادة من المنصة التي تقدّم شهادات في التعليم عن بعد من جامعات عريقة كهارفارد, وييل, وكوينزلاند.// انتهى //14:36ت م0085