بيروت 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" في بيروت، أنها ستعلن قريبا تفاصيل المساعدات الإغاثية التي ستقدمها للاجئين الفلسطينيين في لبنان.وطلبت"الأونروا" في بيان لها اليوم ، من اللاجئين الفلسطينيين في مختلف المناطق اللبنانية ، مراجعة بياناتها ومصادرها الرسمية في لبنان ، دون الأخذ بالأخبار التي تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي .ودعت الوكالة، إلى عدم استباق التفاصيل وانتظار ما سيصدر عنها خلال هذا الأسبوع بما في ذلك المعايير والمستفيدين والمبالغ والمواعيد وذلك عبر الوسائل الرسمية التي تنشر الوكالة من خلالها بياناتها.// انتهى //14:42ت م0086