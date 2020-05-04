عام / "الأونروا" تعلن قريباً تفاصيل المساعدات الإغاثية للاجئين الفلسطينيين في لبنان
الاثنين 1441/9/11 هـ الموافق 2020/05/04 م واس
بيروت 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واس
أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" في بيروت، أنها ستعلن قريبا تفاصيل المساعدات الإغاثية التي ستقدمها للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وطلبت"الأونروا" في بيان لها اليوم ، من اللاجئين الفلسطينيين في مختلف المناطق اللبنانية ، مراجعة بياناتها ومصادرها الرسمية في لبنان ، دون الأخذ بالأخبار التي تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي .
ودعت الوكالة، إلى عدم استباق التفاصيل وانتظار ما سيصدر عنها خلال هذا الأسبوع بما في ذلك المعايير والمستفيدين والمبالغ والمواعيد وذلك عبر الوسائل الرسمية التي تنشر الوكالة من خلالها بياناتها.
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