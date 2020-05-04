الرياض 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعناية بمساجد الطرق المهندس أحمد بن محمد العيسى، عن شكر وتقدير المجلس ولجانه الاستشارية في المناطق، لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الرئيس الفخري للجمعية، على جهوده في تمكينها ودعم أعمالها التي أسهمت في خدمة مساجد الطرق بشكل عام، وهيأت الكثير من الدعم والمساندة لمبادرات ومشاريع الجمعية بشكل خاص، بما مكنها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها الخيرة.وقدم العيسى شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر ولمنسوبي الوزارتين لتجاوبهم مع مبادرة الجمعية.وكانت وزارتا الصحة والنقل قد وقعتا اتفاقيتين مع الجمعية لإنشاء مسجدين بتمويل وتبرع من منسوبي الوزارتين، وفق ما أتاحته الجمعية لمنسوبي الجهات الحكومية للإسهام في بناء جامع أو مسجد على الطرق.وتعنى جمعية العناية بمساجد الطرق بأكثر من 100 مسجد على الطرق السريعة في مختلف مناطق المملكة، كما أسست الصندوق الوقفي للعناية بمساجد الطرق بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف، وبإشراف مباشر من هيئة سوق المال، وبشفافية تامة، حيث تقوم بالرقابة وبضوابط الحوكمة الكاملة لسياساته ولوائحه وإجراءاته.// انتهى //15:24ت م0099