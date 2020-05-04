الأحساء 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسدعت أمانة الأحساء ممثلة في وكالة شؤون البلديات "بلدية وسط الهفوف التاريخي" مُلاّك المحال والمباني التجارية إلى ضرورة إزالة الصفائح والأسقف الحديدية من واجهات المحال و أسطح المباني وفي الممرات والسكك التجارية الضيقة، ورفع ومعالجة التمديدات العشوائية القائمة لغرض الإضاءة المحدثة في الواجهات والأسقف وإزالة اللوحات التجارية القديمة والتالفة وغير المستخدمة من على واجهات وأسطح المباني التجارية التي تُشكل تشويهاً بصرياً وخطورة على السلامة العامة.كما دعت إصحاب المستودعات المُخالفة لاشتراطات السلامة إلى إخلائها بصورة عاجلة ومراجعة المالك حدود البناء الخاص به، وذلك وفق المستندات الثبوتية والتأكد من عدم تجاوز خطوط التنظيم كالتعدي على الأملاك العامة من الأرصفة والطرقات والبدء التدريجي في معالجة وترميم وتأهيل واجهات المباني التالفة في موادها وطبقات الخرسانة بها والتي تُشكل الخطورة على السلامة العامة .وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي في إطار التعاون والمبادرة في تحقيق أهداف تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن خدمةً للصالح العام، والمنبثقة من خطط الأمانة لمتابعة عناصر التلوث البصري والسعي إلى تحسين المشهد الحضري، وذلك إنطلاقاً من مبادئ الحرص على أمن وسلامة الأفراد والمنطقة والقاطنين والمرتادين من المُتبضعين، ومنعاً لحدوث أخطار الحوادث والكوارث الطبيعية وتسهيلاً لسبل التعامل معها في حال حدوثها لا قدر الله .// انتهى //15:38ت م0100