جيزان 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسكشفت صحة جازان إن عدد المراجعين لأقسام الطوارئ بلغ 462877 مراجعاً، كما بلغ عدد مرضى العيادات 234620 مريض، فيما أدخل 20503 شخصاً للتنويم بالمستشفيات وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.وأبانت أن عدد التدخلات الجراحية التي تم إجراؤها في مستشفيات صحة جازان بلغ 4921 تدخلاً جراحيًا منها 3121 عملية كبرى، و1800 عملية صغرى، أما عمليات جراحة اليوم الواحد فقد بلغ عددها 1497 عملية.كما بلغ إجمالي عدد الفحوص المخبرية لأقسام المختبرات بالمستشفيات 1593364 فحص مخبري ، وبلغت عدد الفحوص الإشعاعية 187576 فحص إشعاعي، فيما بلغ عدد المراجعين لمراكز وعيادات الغدد الصماء والسكري 8278 مراجع، وبلغت عدد الولادات 4387 ولادة ، وبلغ إجمالي عدد جلسات التأهيل 94607 جلسة.// انتهى //15:47ت م0101