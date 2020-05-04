لندن 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأجرى وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي، اتصالاً هاتفياً، مع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية.وأكد المسؤول البريطاني، بحسب وزارة الخارجية البريطانية، خلال الاتصال، دعم المملكة المتحدة لجهود السلطة الوطنية الفلسطينية الرامية لمكافحة فيروس كورونا الجديد، مشيراً إلى إن المساعدات البريطانية توفر، الرعاية الصحية الحيوية للفلسطينيين المحتاجين للمساعدة.// انتهى //15:53ت م0102