بيروت 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واستلقى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتي في بيروت اليوم، اتصالا هاتفيا من وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمالي افريقيا في الخارجية البريطانية جايمس كليفرلي.وتناول الاتصال "الخطة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة اللبنانية، حيث استوضح الوزير البريطاني عن كيفية تعامل لبنان مع التحديات الاقتصادية والمعيشية والصحية على ضوء الأزمة الاقتصادية وتحديات جائحة كورونا المستجدة".وأكد الوزير حتي "التزام الحكومة اللبنانية بإجراء الإصلاحات الاقتصادية البنيوية من أجل إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني ومعالجة الانعكاسات الاجتماعية من بطالة وتضخم، بشكل ناجح".// انتهى //15:57ت م0103