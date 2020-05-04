سياسي / وزير الخارجية اللبناني يبحث مع وزير بريطاني خطة لبنان الإصلاحية وتداعيات كورونا
الاثنين 1441/9/11 هـ الموافق 2020/05/04 م واس
بيروت 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واس
تلقى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتي في بيروت اليوم، اتصالا هاتفيا من وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمالي افريقيا في الخارجية البريطانية جايمس كليفرلي.
وتناول الاتصال "الخطة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة اللبنانية، حيث استوضح الوزير البريطاني عن كيفية تعامل لبنان مع التحديات الاقتصادية والمعيشية والصحية على ضوء الأزمة الاقتصادية وتحديات جائحة كورونا المستجدة".
وأكد الوزير حتي "التزام الحكومة اللبنانية بإجراء الإصلاحات الاقتصادية البنيوية من أجل إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني ومعالجة الانعكاسات الاجتماعية من بطالة وتضخم، بشكل ناجح".
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