القاهرة 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسوافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل.وجاءت موافقة المجلس بناء على تقرير اللجنة العامة الذي تم عرضه أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم، وأكد أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضروري لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب، حرصا على أمن الوطن والمواطن.// انتهى //16:09ت م0106