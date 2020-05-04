الباحة 10 رمضان 1441هـ الموافق 03 مايو 2020م واسناقشت جامعة الباحة 780 مشروع تخرج في عدد من التخصصات بكلياتها شارك فيها 1609 من الطلاب والطالبات بمختلف تخصصاتهم العلمية، وكلياتهم المتنوعة ، وذلك من خلال منظومة التعلم الإلكتروني "رافد", ضمن مبادرات الجامعة لمساعدة الخريجين لضمان استكمال متطلبات تحرجهم دون تأخر، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة -أعزها الله- ومنها استمرار العملية التعليمية عن بُعد.وأكد معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين بأن الجامعة ماضية في تقديم مزيد من المبادرات في الظروف الاستثنائية الحالية، التي تتطلب التكامل والتكاتف والتعاون المؤسسي، والتي تسهم في التيسير على طلابها وطالباتها، والسعي نحو تسهيل إجراءات تخرجهم، بتوفير كافة الإمكانات لضمان سير العملية التعليمية عن بُعد، إضافة إلى تفعيل نواتج العملية التعليمية والأكاديمية عبر التعلم عن بُعد عبر منظومة التعلم الإلكتروني (رافد)، مشيراً إلى أن تلك المشاريع اتسمت بمواكبة رؤية المملكة 2030 ومرتكزاتها، والارتباط الوثيق باحتياجات سوق العمل.من جانبه أوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي أن تجربة مناقشة مشاريع التخرج لطلاب وطالبات جامعة الباحة عن بُعد، اتسمت بالدقة والموضوعية وإدارة الوقت بفعالية، خاصة أن كل طالب وطالبة عرض على اللجنة مقاطع فيديو تم إعدادها بعناية ووقت محدد حسب الإجراءات المتبعة بالكلية، مع شرح لكل أجزاء المشروع للجنة المقيمة التي تتكون من عدد من المحكمين على رأسهم عميد الكلية، ومتابعة أساتذة المقرر، يليها الحوار المباشر .وأكد الدكتور الغامدي أنه تم اختيار المشاريع واستخدام الأفكار التي لها علاقة مباشرة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم بفاعلية في تحقيق الرؤية الوطنية، كما جاءت لتجسد ارتباطها الوثيق باحتياجات سوق العمل.// انتهى //16:11ت م0107