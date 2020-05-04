الرياض 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسيواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعية القديمة، تنظيم الدرس اليومي النسائي بعنوان "مهمات في الصلاة"، عن طريق البث المباشر على حساب الجمعية الساعة الرابعة عصراً.ويأتي هذا الدرس ــ الذي بدأ يوم أمس ويستمر حتى التاسع عشر من الشهر الفضيل ــ في إطار البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //16:12ت م0108