أبها 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسيواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة طريب، تنظيم سلسلة كلمات توعوية وإرشادية خلال الفترة من العاشر وحتى الرابع عشر من الشهر الفضيل، وذلك عبر البث المباشر على حساب الجمعية في تويتر الساعة الواحدة ظهراً.وتتناول السلسلة صفات عباد الرحمن، وفضل كف الأذى عن الناس، وليس بالمؤمن بالطعان، وحكم الغيبة في الإسلام، وأخلاق المسلم.وتأتي هذه الكلمات في إطار جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة، والمستخدمة في إيصال رسالتها الإرشادية والدعوية والتوعوية.// انتهى //16:12ت م0109