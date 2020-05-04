الدمام 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسرفعت أمانة المنطقة الشرقية ٨٣٠٠ سيارة تالفة ومهملة ضمن حملة "شرقية بلا سيارات تالفة" التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مطلع العام الحالي 2020م، وذلك بالتعاون مع المجلس البلدي والأمانة، بهدف تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات بالمنطقة.وأوضحت الأمانة أن حملة "شرقية بلا سيارات تالفة " تهدف إلى تحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوهات البصرية في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية ، مشيرةَ إلى أنه تم إزالة السيارات التالفة خلال الخمسة أشهر الماضية ، موضحةً أن الآلية التي قامت بها الأمانة في رفع تلك المركبات تمت بالتعاون والتنسيق بين البلديات والجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة ، حيث تم في البداية وضع ملصق تحذيري على المركبة ، حيث يمهل مالكها لمدة 15 يوماً يتم بعدها إعداد محضر بالتعاون مع المرور والجهات ذات العلاقة ، ومن ثم ترفع إلى موقع الحجز لفترة محددة ليتم بعدها إتمام الإجراءات الرسمية، وتتم إزالة المركبات بعد رفع اللوحات إلى المرور ، حيث يحق للمواطن استعادة المركبة وسداد مستحقات السحب والحجز في هذه الفترة .وأكدت الأمانة أن الحملة ستستمر حتى تحقيق أهدافها ، حيث تُعدامتدادً للجهود التي تبذلها الأمانة بالتعاون مع المجلس البلدي لتحسين المشهد الحضري في المنطقة، وتعزيز جودة الحياة ، مبينةً أن كافة البلديات والإدارات عملت بالشراكة مع المجلس البلدي والجهات المشاركة والقطاع الخاص، لتحقيق أهداف الحملة ، والاستجابة للبلاغات، وتغطية المناطق المستهدفة بالحملة .ونوهت الأمانة بالدعم الكبير الذي حظيت به الحملة منذ انطلاقتها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ، لافتة النظر الى أن إزالة هذا العدد الكبير من السيارات كان له نتائج إيجابية في التخلص من عبء المركبات التالفة التي شوهت جمال المنطقة ، مؤكدةً على استمرار الجولات الرقابية والبحث عن المركبات التالفة والقديمة لإزالتها.// انتهى //16:13ت م0111