الباحة 11 رمضان 1441هـ الموافق 04 مايو 2020م واسبادرت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الباحة تراحم بإعداد وتقديم حزمة من الأعمال الخيرية بقيمة تجاوزت 380 ألف ريال ، وتستهدف السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة - أعزها الله - وما وجّه به سمو أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجنة .وأكد رئيس مجلس إدارة اللجنة خالد بن محمد آل نسيله أن اللجنة أطلقت عددا من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تلمس الاحتياجات الضرورية لمستفيديها وتقديم العون لهم ولتحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته.بدوره أوضح المدير التنفيذي للجنة علي بن جمعان آل سرور أن اللجنة تواصل تنفيذ أعمالها على مدار الساعة على نطاق المنطقة والمحافظات التابعة لها من خلال عدد من البرامج والمبادرات بمبلغ إجمالي يتجاوز ٣٨٤،٥٧١ ألف ريال .وبيّن أنه يجري حالياً العمل على توزيع مساعدات نقدية وسلال غذائية وسلال رمضانية لأسر السجناء، مشيراً إلى أن اللجنة تنفذ العديد من البرامج بشكل مستمر لتتواكب مع حاجات الفئات المستهدفة سواء ببرامج الإعانات المادية والعينية أو برامج التأهيل والتدريب والتثقيف للسجناء والمفرج عنهم.// انتهى //17:11ت م0143