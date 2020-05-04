الأحساء 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسنظمت غرفة الأحساء ممثلة في لجنة تسويق هوية الأحساء بالغرفة أمس ورشة بعنوان "الإثراء المعرفي عبر ويكيبيديا" عبر منصات البث المباشر "عن بعد"، وذلك في إطار الإثراء المعرفي لملف الأحساء الذي تتبناه لجنة تسويق هوية الأحساء .وعرّفت الورشة بموقع ويكيبيديا العالمي وأهميته وإحصائياته ، مشيرةً إلى أن المحتوى العربي يأتي في المرتبة الـ 20 بين أكثر من 300 لغة من لغات التدوين في الموسوعة العالمية الحرة "ويكيبيديا" ، مبينة شروط النشر والمساهمة في الموسوعة وقواعد تحرير المقالات فيها، خاصةً وأنها متاحة للجميع ويمكن لأي شخص النشر من خلالها.وعرضت الورشة القيمة المضافة والفائدة التي تقدمها "ويكيبيديا" للمجتمعات ، حيث تمكّنهم من بناء موسوعاتهم بأنفسهم مع ضرورة الكتابة بلغة محايدة مزودة بالمصادر عن أهم معالم المدن و ثقافتها و منتجاتها و مميزاتها لتقدم كل مدينة بطابعها الفريد الذي يميزها عن المدن الأخرى .// انتهى //17:13ت م0144