بيروت 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأكد الجيش اللبناني اليوم انتهاك طيران الاحتلال الإسرائيلي، سواء الحربي أو الاستطلاع من دون طيار، لسيادة الأجواء اللبنانية وبشكل مكثف.وأوضحت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أنّ طائرة استطلاع من دون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي انتهكت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب مدينة الناقورة الجنوبية الحدودية، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، مروراً ببعبدا وعاليه في جبل لبنان، ثم فوق البحر بين الدامور وصيدا جنوباً، وغادرت من حيث أتت.وأشار البيان إلى أنّه سرعان ما عادت طائرة استطلاع مماثلة، إلى انتهاك الأجواء اللبنانية، منفذة طيرانا دائريا فوق مختلف مناطق الجنوب، في حين كانت طائرتان حربيتان تابعتان للجيش الإسرائيلي، تنتهكان الأجواء اللبنانية بدءاً من الأراضي الجنوبية حتى الشمال، ثم غادرتا باتجاه البحر.ولفتت قيادة الجيش في بيان آخر، إلى أنّ زورقاً حربياً تابعاً للبحرية الإسرائيلية، أقدم على مرحلتين، على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية، لمسافة أقصاها حوالى 296 مترا، وبدأت قيادة الجيش بمتابعة انتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "الونيفيل".// انتهى //17:19ت م0145