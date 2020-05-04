القاهرة 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسسجلت إحصائيات الملاحة الخاصة بقناة السويس خلال شهر أبريل الماضي عبور 1731 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1580 سفينة خلال أبريل عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 9,6 %، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية خلال شهر أبريل الماضي 101,8 مليون طن مقابل 98,3 مليون طن خلال أبريل عام 2019 بزيادة 3,5 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 3,6 %.وأكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في بيان اليوم، أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية لأعداد وحمولات السفن العابرة للقناة ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد، مشيرا إلى أن قناة السويس حققت خلال الثلث الأول من عام 2020 زيادة قدرها 2% من حجم إيراداتها بالدولار، حيث سجلت عائدات الهيئة مليارا و907 ملايين دولار مقارنة بمليار و869 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 38 مليون دولار.وأشار ربيع إلى أن حركة الملاحة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2020 سجلت زيادة في أعداد السفن العابرة للقناة بنسبة 8,7% بواقع 6563 سفينة مقابل عبور 6038 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي بفارق بلغ 525 سفينة، فيما زادت الحمولات العابرة للقناة خلال الثلث الأول من عام 2020 بنسبة 7,3% بواقع 408,6 مليون طن، مقارنة بـ 380,9 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 27,7 مليون طن.// انتهى //17:23ت م0148