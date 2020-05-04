الدمام 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسطرحت أمانة المنطقة الشرقية استبيانا خاصاً بتطبيقي "مدينتي" و "المستكشف الجغرافي" ، الذي من خلاله سيتم الاستفادة من مخرجات التقييم، لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين عبر التطبيقين بشكل أكثر احترافية تخدم المصلحة العامة ، حيث تسعى الأمانة لتحسين وتطوير خدماتها الإلكترونية بشكل مستمر بما يحقق رضا المستفيدين وتيسير الأعمال والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة .وأوضحت الأمانة أن بإمكان المواطنين والمقيمين الآن تقييم خدمات تطبيقي "مدينتي" و"المستكشف الجغرافي" من خلال تعبئة الاستبيان بالدخول على رابط التقييم للتطبيقين والذي سيساهم بتطوير الخدمات من خلال محاولة الأمانة تحديد نقاط القوة والضعف في التطبيقان للحصول على تجربة متميزة من مبدأ المشاركة المجتمعية في العمل البلدي والتحول الرقمي .ودعت الأمانة الجميع في حال وجود أية ملاحظات أو استفسارات بالتواصل من خلال مركز ٩٤٠ .// انتهى //17:25ت م0149