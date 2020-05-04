واشنطن 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً عند فتح جلسات التداول اليوم، متأثرةً بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بخصوص منشأ فيروس كورونا.وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي 142.14 نقطة بما يعادل 0.60% إلى 23581.55 نقطة، وهبط مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 15.70 نقطة أو 0.55% مسجلاً 2815.01 نقطة، ونزل مؤشر "ناسداك" المجمع 49.63 نقطة أو 0.58% إلى 8555.32 نقطة.// انتهى //17:31ت م0151