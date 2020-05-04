سياسي / مصر ترسل شحنة من المستلزمات الطبية والأدوية إلى السودان لمساعدته على مواجهة أزمة كورونا
الاثنين 1441/9/11 هـ الموافق 2020/05/04 م واس
القاهرة 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واس
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة المصرية بإرسال شحنة عاجلة من المستلزمات الطبية والأدوية إلى السودان الشقيق، لمساعدته على مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في تصريح اليوم، أن ذلك يأتي في إطار تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق، حيث قامت القوات المسلحة المصرية بإعداد وتجهيز أربع طائرات عسكرية محملة بكمية كبيرة من المستلزمات الطبية العاجلة والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية لمساعدة حكومة دولة السودان الشقيق في مواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا"، والحد من تزايد أعداد الإصابات والوفيات بها.
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