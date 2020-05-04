القاهرة 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة المصرية بإرسال شحنة عاجلة من المستلزمات الطبية والأدوية إلى السودان الشقيق، لمساعدته على مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في تصريح اليوم، أن ذلك يأتي في إطار تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق، حيث قامت القوات المسلحة المصرية بإعداد وتجهيز أربع طائرات عسكرية محملة بكمية كبيرة من المستلزمات الطبية العاجلة والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية لمساعدة حكومة دولة السودان الشقيق في مواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا"، والحد من تزايد أعداد الإصابات والوفيات بها.// انتهى //17:39ت م0156