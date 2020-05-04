الرياض 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واستنظم الجمعية السعودية للدراسات الدعوية (بصيرة) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, عدداً من اللقاءات العلمية لبعض كبار العلماء تحت عنوان "المسؤولية الوطنية في ظل الأزمات".وتأتي هذه اللقاءات بموافقة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري, وفي سياق الجهود التي تقوم بها الدولة وفقها الله في التعامل مع جائحة كورونا التي تمر بها البلاد، كما تأتي استشعاراً من جمعية بصيرة بمسؤوليتها لبذل المزيد من الجهود في توعية المجتمع والمحافظة على مكتسبات الوطن ، وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة لبلادنا.وسيتحدث خلال اللقاءات كل من أصحاب المعالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، وعضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وعضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري, كما سيتم بث هذه اللقاءات عبر البث المرئي الإلكتروني.وأشار معالي مدير الجامعة إلى أن هذه اللقاءات تأتي في سياق تكامل الجهود المباركة التي تقدمها سائر الجهات في المملكة ، متمنياً أن تخرج هذه اللقاءات بالصورة الفاعلة التي تحقق أهدافها بإذن الله, سائلاً المولى أن يحفظ البلاد والعباد وأن يرفع البلاء ويدفع الوباء ، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه ويوليانه من رعاية واهتمام.من جانبه ذكر فضيلة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد بن علي الخليفي ، أن هذه اللقاءات على هذا المستوى الرفيع ، تأتي انطلاقاً من مسؤولية الجمعية السعودية للدراسات الدعوية (بصيرة) للمشاركة في إطار تظافر الجهود الحثيثة التي تقوم بها بلادنا المباركة للتعاطي مع الأزمات، وفي إطار المسؤولية الوطنية، مؤملاً تفاعلاً واسعاً مع طروحات أصحاب المعالي ، التي تنطوي على تأصيل شرعي وتوجيه سديد يعين على الفهم الشرعي السديد لهذه النازلة ومنهجاً حكيماً للوقاية منها ، مختتما بالإشارة إلى أن روابط البث سوف تكون على حساب الجمعية بتويتر ( @bsserah1 ).// انتهى //17:54ت م0159