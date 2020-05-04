القطيف 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسقامت أمانة المنطقة الشرقية بتطهير وتعقيم ٣٥٢٨ موقعاً في مختلف المواقع بمحافظة القطيف، خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغت جولات الإصحاح البيئي ١١٩٦ جولة، وذلك ضمن الجهود الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الأمانة أن عمليات التعقيم والتطهير شملت الشوارع الرئيسة والفرعية والمواقع العامة في الأحياء السكنية، بالإضافة إلى تعقيم جميع المركبات خلال عمليات التطهير التي تبدأ خلال ساعات المساء, وذلك بعد سريان أمر منع التجول، وأنجزت بواسطة ١٩٦٩ عاملاً في اليوم الواحد، باستخدام ١٣٠ آلية، مؤكدةً استمرار عمليات التعقيم والتطهير للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.// انتهى //17:54ت م0160