ينبع 11رمضان 1441هـ الموافق 04مايو 2020م واستشهد أسواق محافظة ينبع وفرة المخزون الغذائي من مختلف المواد الغذائية والسلع الرمضانية، وسط أقبال من المواطنين والمقيمين خلال الساعات المسموح بها للتسوق ضمن الأجراءات الأحترازية للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.ورصدت وكالة الأنباء السعودية اليوم، من خلال جولة ميدانية شملت مختلف الأسواق في محافظة ينبع توفر مخزونات من المواد الغذائية والاستهلاكية من الخبز والخضروات والفواكه واللحوم والدجاج والتمور والأسماك وكذلك وفرة الأدوية والمستلزمات الصحية في صيدليات المحافظة.ووثقت عدسة "واس" وعي المتسوقين من أهالي محافظة ينبع والمقيمين بتطبيق الأجراءات من خلال التعاون التام والالتزام بالتنظيمات المتبعة والمتمثلة في لبس القفازات والكمامات واستخدام المعقمات بالاضافة إلى ترك مسافة كافية بين كل متسوق وأخر خلال تواجدهم للتسوق لشراء احتياجاتهم الغذائية والاستهلاكية.وأكد عدد من المواطنين توافر كافة المواد الاستهلاكية والغذائية والتموينية وكافة المستلزمات الصحية في الأسواق والمخابز والصيدليات بينبع منوهين بماتقوم به بلدية ينبع وغيرها من الجهات ذات العلاقة من تكثيف للحملات الرقابية بشكل متواصل على مختلف الأسواق والمخابز والمحلات للتأكد من ألتزامها بالاشتراطات الصحية وضمان وفرة السلع وعدم رفع الأسعار.// انتهى //18:06ت م0161