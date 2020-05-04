المنامة 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,300.96 بانخفاض قدره 9.77 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 580.43 بانخفاض قدره 18.06 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونين و139 ألفاً و750 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 356 ألفاً و457 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 66 صفقة.// انتهى //18:11ت م0163