المنامة 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واستلقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي.وجرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين والحرص على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وسبل تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال الحيوي بين البلدين الصديقين.// انتهى //18:13ت م0164