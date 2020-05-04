طرابلس 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واسأعلن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي اليوم تسلم 136 عينة للكشف عن فيروس كورونا.وأكد المركز في بيان له أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا، مبيناً أن من بين العينات السالبة حالة تماثلت للشفاء، ليصبح العدد الكلي للمتعافيين 23 حالة.// انتهى //18:15ت م0165